Стало известно, кто больше всех пострадает по итогам конфликта на Украине

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Украина больше остальных проиграет по итогам войны, а США и Китай окажутся в выигрыше. Такое заявление сделал президент Сербии Александар Вучич в интервью Handelsblatt.
«Больше всего в этой войне проиграют, конечно, украинцы. Но и россияне, и мы, европейцы, тоже проигрываем. США и Китай в выигрыше. Первые укрепляют свои позиции на энергетическом рынке, и Китай теперь имеет четкое представление о том, как каждая западная страна реагирует на агрессию», — заявил Вучич.
Он считает, что Китай выступит посредником в возможных мирных переговорах, которые будут инициированы избранным президентом США Дональдом Трампом. По словам Вучича, Китай может оказать влияние на Москву.
Однако сербский лидер выразил обеспокоенность тем, что до прекращения огня может произойти эскалация конфликта, если Россия решит ответить на удары западными ракетами по своей территории.
«Тот, кто думает, что Путин не применит это мощное оружие, ошибается», — заявил Вучич.
И добавил, что Трамп не станет поддерживать Украину так же, как ее поддерживает нынешняя администрация США. Он сделает все возможное для разрешения этого конфликта, если он не обострится до его инаугурации, считает Вучич.
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Элина Позднякова