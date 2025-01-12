США снова отказали российским дипломатам в поездке на мемориальную церемонию

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Власти США снова отказали российским дипломатам в согласовании поездки в Элизабет-Сити для участия в мемориальной церемонии возложения венков в честь 80-й годовщины гибели советских лётчиков. Об этом сообщается в заявлении посольства России в Вашингтоне.
В дипмиссии подчеркнули, что в США остро ощущается желание местных властей предать забвению российско-американское союзничество в период Второй мировой войны. В частности, на это указывает очередной отказ в согласовании поездки российских дипломатов в Элизабет-Сити.
Напомним, что 11 января исполнилось 80 лет со дня гибели советских лётчиков, участвующих в ранее засекреченном проекте «Зебра». Тогда четыре пилота, перегонявших из Штатов в Советский Союз гидросамолёты типа «Каталина», погибли в авиакатастрофе на взлёте с реки Пасковотанк в Северной Каролине.
Накануне в Элизабет-Сити состоялась церемония, в ходе которой соотечественники опустили на воду красные гвоздики в знак памяти и скорби.
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Напомним, что 11 января исполнилось 80 лет со дня гибели советских лётчиков, участвующих в ранее засекреченном проекте «Зебра». Тогда четыре пилота, перегонявших из Штатов в Советский Союз гидросамолёты типа «Каталина», погибли в авиакатастрофе на взлёте с реки Пасковотанк в Северной Каролине.
Накануне в Элизабет-Сити состоялась церемония, в ходе которой соотечественники опустили на воду красные гвоздики в знак памяти и скорби.
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Анастасия Чинкова