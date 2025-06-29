США сняли часть санкций с России
США сняли санкционные ограничения против России, мешавшие строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей европейского государства Петер Сийярто, заявление которого транслировалось на телеканале М1.
Ожидается, что после отмены санкций строительство станции продолжится.
Сийярто напомнил, что в ноябре 2024 года администрация бывшего президента США Джо Байдена ввела санкции против Газпромбанка, через который осуществлялось финансирование проекта сооружения атомной электростанции. Однако приход к власти Дональда Трампа, который увидел в Венгрии дружеское государство, всё изменил. В результате, американское правительство сняло ограничения с инвестиций в новую АЭС.
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