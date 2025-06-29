США сняли часть санкций с России

29 июня 2025, 12:49

Глава МИД Венгрии Сийярто: США сняли санкции, связанные с АЭС «Пакш-2»

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США сняли санкционные ограничения против России, мешавшие строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей европейского государства Петер Сийярто, заявление которого транслировалось на телеканале М1.