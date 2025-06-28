Фицо: Новые санкции против России выглядят «секси», но окажутся неэффективными
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил скептическое отношение к новому пакету санкций, который ЕС хочет ввести в отношении РФ. Об этом информирует агентство Ruptly.
Политик считает, что предложенные меры, хоть и выглядят «очень секси», на деле окажутся неэффективными. По мнению Фицо, вокруг 18-го пакета санкций создано много шума, но реального воздействия на ситуацию он не окажет.
Премьер-министр подчеркнул, что Словакию больше беспокоит возможная остановка поставок газа с 1 января 2028 года.
До этого президент России Владимир Путин заявил, что «игра в одни ворота» с Западом закончилась. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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