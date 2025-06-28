Фицо: Новые санкции против России выглядят «секси», но окажутся неэффективными

28 июня 2025, 07:12

Фицо: 18-й пакет санкций против РФ выглядит заманчиво, но не будет эффективен

Роберт Фицо (Фото: www.kremlin.ru)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил скептическое отношение к новому пакету санкций, который ЕС хочет ввести в отношении РФ. Об этом информирует агентство Ruptly.