Саммит ЕС не сумел утвердить 18-й пакет антироссийских санкций

27 июня 2025, 02:42

Глава Евросовета Кошта: саммит ЕС не сумел утвердить 18-й пакет санкций против РФ

Фото: iStock/syahrir maulana

Саммит Евросоюза не сумел утвердить 18-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам встречи на высшем уровне. При этом он подтвердил, работа над пакетом будет продолжена, передает ТАСС.







«Работа над 18-м пакетом санкций будет продолжена, она находится на продвинутой стадии», — сказал Кошта.