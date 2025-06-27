Саммит ЕС не сумел утвердить 18-й пакет антироссийских санкций
Глава Евросовета Кошта: саммит ЕС не сумел утвердить 18-й пакет санкций против РФ
Саммит Евросоюза не сумел утвердить 18-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам встречи на высшем уровне. При этом он подтвердил, работа над пакетом будет продолжена, передает ТАСС.
«Работа над 18-м пакетом санкций будет продолжена, она находится на продвинутой стадии», — сказал Кошта.По данным дипломатических источников в Брюсселе, утверждение санкций заблокировала Словакия. Теперь вопрос будет повторно обсуждаться послами стран ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также добавила, что работа над пакетом против РФ «идет полным ходом». Конкретных сроков она не назвала.
Саммит, изначально запланированный на два дня, завершился досрочно — продлился лишь один день. Лидеры заявили, что достигли согласия по большинству доступных вопросов. Помимо споров по новым санкциям против РФ, Евросоюз также не достиг согласия по началу переговоров о членстве Украины в ЕС. Идею заблокировала Венгрия.