МИД Франции: новые санкции против России могут принять в ближайшие дни

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Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что очередной пакет антироссийских санкций от Евросоюза могут принять в ближайшие дни. Об этом дипломат рассказал в эфире телеканала LCI.



«Решение ожидается в ближайшие дни, так как переговоры подходят к завершению», — рассказал Барро.

Переговоры о 18 пакете антироссийских санкций ведутся между Евросоюзом и американскими сенаторами. На данном этапе диалог уже близится к завершению.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что США могут оказаться в долговой яме из-за решений президента страны Дональда Трампа.
Иван Мусатов

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