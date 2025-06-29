МИД Франции: новые санкции против России могут принять в ближайшие дни

29 июня 2025, 01:14

Фото: iStock/syahrir maulana

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что очередной пакет антироссийских санкций от Евросоюза могут принять в ближайшие дни. Об этом дипломат рассказал в эфире телеканала LCI.







«Решение ожидается в ближайшие дни, так как переговоры подходят к завершению», — рассказал Барро.