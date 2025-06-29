МИД Франции: новые санкции против России могут принять в ближайшие дни
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что очередной пакет антироссийских санкций от Евросоюза могут принять в ближайшие дни. Об этом дипломат рассказал в эфире телеканала LCI.
«Решение ожидается в ближайшие дни, так как переговоры подходят к завершению», — рассказал Барро.
Переговоры о 18 пакете антироссийских санкций ведутся между Евросоюзом и американскими сенаторами. На данном этапе диалог уже близится к завершению.
Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что США могут оказаться в долговой яме из-за решений президента страны Дональда Трампа.