От удара Израиля по тюрьме «Эвин» в Тегаране погиб 71 человек
После удара Израиля по тюрьме «Эвин» в Тегеране погиб 71 человек. Об этом заявил представитель судебной власти Ирана Асгар Джахангир, сообщило агентство РИА Новости.
«В ходе нападения на тюрьму «Эвин» скончался 71 человек, в том числе административный персонал тюрьмы, солдаты-призывники, заключенные, члены семей заключенных», — обратил внимание судья.
Удар по тюрьме нанесли еще в понедельник, 23 июня, до достижения прекращения огня. Затем выяснилось, что часть административного здания тюрьмы была разрушена.
До этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации в городе Газа одного из основателей радикального движения ХАМАС, он являлся начальником штаба в военном крыле организации.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стал жертвой политической охоты на ведьм.