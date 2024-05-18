США сообщили, что повреждённый хуситами нефтяной танкер недавно останавливался в России

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Обстрелянный хуситами в Красном море нефтяной танкер с флагом Панамы в последний раз совершал остановку в России. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
Ранее в этот день агентство Reuters сообщало, что в районе йеменского порта Моха хуситы произвели ракетный удар по нефтяному танкеру, следовавшему под флагом Панамы. От попадания снаряда на судне вспыхнул пожар.
По данным CENTCOM, в районе 13:00 по местному времени (совпадает с московским) хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету, которой поразили следовавший в Красном море греческий нефтяной танкер с флагом Панамы. Последний раз это судно останавливалось в России, корабль направлялся в Китай.
В результате ракетного удара произошло подтопление, которое, в свою очередь, привело к потере хода и управления. Но команде удалось оперативно исправить ситуацию и восстановить движение. О пострадавших не сообщалось.
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По данным CENTCOM, в районе 13:00 по местному времени (совпадает с московским) хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету, которой поразили следовавший в Красном море греческий нефтяной танкер с флагом Панамы. Последний раз это судно останавливалось в России, корабль направлялся в Китай.
В результате ракетного удара произошло подтопление, которое, в свою очередь, привело к потере хода и управления. Но команде удалось оперативно исправить ситуацию и восстановить движение. О пострадавших не сообщалось.
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Анастасия Чинкова