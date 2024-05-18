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США сообщили, что повреждённый хуситами нефтяной танкер недавно останавливался в России

ВС США: повреждённый в Красном море нефтяной танкер останаливался в России
18 мая 2024, 19:55
Фото: iStock/Dikuch

Фото: iStock/Dikuch

Обстрелянный хуситами в Красном море нефтяной танкер с флагом Панамы в последний раз совершал остановку в России. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
Ранее в этот день агентство Reuters сообщало, что в районе йеменского порта Моха хуситы произвели ракетный удар по нефтяному танкеру, следовавшему под флагом Панамы. От попадания снаряда на судне вспыхнул пожар.

По данным CENTCOM, в районе 13:00 по местному времени (совпадает с московским) хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету, которой поразили следовавший в Красном море греческий нефтяной танкер с флагом Панамы. Последний раз это судно останавливалось в России, корабль направлялся в Китай.



В результате ракетного удара произошло подтопление, которое, в свою очередь, привело к потере хода и управления. Но команде удалось оперативно исправить ситуацию и восстановить движение. О пострадавших не сообщалось.

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#сша
#корабль
#хуситы
#йемен
#нефть
Путин поздравил Токаева с прошедшим днём рождения и рассказал о визите в КНР
18 мая 2024, 19:30

Фото: Официальный сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин по телефону поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с прошедшим днём рождения, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Телефонные переговоры лидеров двух государств состоялись 18 мая.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с исполнившимся 17 мая днем рождения», — рассказали в пресс-службе, уточнив, что Путин также отправил Токаеву поздравительную телеграмму.

Глава РФ рассказал президенту Казахстана о своей поездки в Китай, которая состоялась 16-17 мая.

Главы государств обсудили и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящие контакты. Они подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства, заключили в пресс-службе.

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#владимир путин
#казахстан
#россия
#касым-жомарт токаев
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Помощники Трампа готовят крупнейшую в истории США депортацию мигрантов
WSJ: помощники Трампа готовят депортацию 20 миллионов мигрантов из США
18 мая 2024, 19:14

Фото: iStock/Naeblys

Советники и сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа готовят подробные планы по беспрецедентному подавлению иммиграции. Об этом пишет The Washington Post.
Отмечается, что так они намерены превратить антимиграционную риторику Трампа в политику и достижение готовности в первый же день его президентства остановить поток мигрантов через южную границу США, свернуть ныне действующую иммиграционную программу и создать основу для крупнейшей массовой депортации в истории США.

Издание пишет, что для достижения данных целей сторонники Трампа планируют ускорить слушания по предоставлению убежища и заставить другие страны как можно больше принимать своих депортированных из США граждан.

Ранее Трамп заявил, что сожалеет об отсутствии в США мигрантов из «хороших» государств, к которым он отнёс Данию, Швейцарию и Норвегию.

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#дональд трамп
#мигранты
#депортация
#сша
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Стало известно об ультиматуме Путина Лондону
Sohu: Путин выдвинул ультиматум в ответ на угрозы Великобритании
18 мая 2024, 18:51

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин повел себя нестандартно в ответ на заявления Британии о праве наносить удары оружием Лондона по российским регионам. Об этом информирует Sohu.
Отмечается, что российский лидер четко обозначил, чем обернутся британские провокации. Согласно информации издания, Путин заставил Британию снизить градус воинственной риторики, приказав провести учения с применением нестратегических ядерных сил.

Примечательно, что примерно в это же время на вооружение была принята баллистическая ракета «Булава».

Ранее глава Минобороны Британии Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, так как считает полуостров частью Украины.

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#сша
#учения
#вооружение
#ракета
#великобритания
#лидер
#минобороны
#путин
#украина
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В США назвали более важную угрозу для страны, чем Россия
Адмирал Ставридис: раскол общества стал большей угрозой США, чем Россия
18 мая 2024, 18:47

Фото: iStock/rarrarorro

Разногласия внутри американского общества являются наибольшей угрозой для США. Об этом в беседе с Bloomberg заявил адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
Он заявил, что больше всего в данный момент его волнует раскол внутри американского общества.

Ставридис напомнил, что в Соединённых Штатах наблюдаются внутренние разногласия, связанные с политикой национальной безопасности, начиная от оказания помощи Украине и заканчивая поддержкой Израиля.

Кроме того, военный подчеркнул, что более важной угрозой для США, чем Россия, являются Китай и Иран.

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#сша
#россия
#китай
#иран
#безопасность
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Лавров раскрыл, сможет ли Европа вновь стать партнёром России
Лавров: Европа не станет партнёром РФ ещё как минимум одного поколение
18 мая 2024, 18:37

Фото: сайт Кремля

Европа не будет партнёром России ещё как минимум одно поколение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Политик в ходе заседания XXXII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике процитировал одного российского политолога, который писал о том, что «Европа как партнёр для нас неактуальна как минимум на одно поколение».

Лавров отметил, что не может не согласиться с этим мнением, поскольку сталкивается с его подтверждением на практике почти ежедневно.

Ранее российский министр подчеркнул, что противостояние России и Запада в настоящий момент находится в самом разгаре.

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#сергей лавров
#мид рф
#россия
#европа
#сотрудничество
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«Занимаются чепухой»: Лавров высказался об организации саммита по Украине
Лавров: организаторы саммита по Украине в Швейцарии занимаются чепухой
18 мая 2024, 17:56

Фото: сайт Кремля

Организаторы мирной конференции по Украине в Швейцарии заняты «откровенной чепухой». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе XXXII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
Он подчеркнул, что российская сторона активно наблюдает за происходящим в Швейцарии. По словам Лаврова, организаторы «занимаются откровенной чепухой», у которой совершенно нет перспективы. А главная задача этой конференции заключается не в достижении мира, а в том, чтобы настроить против России как можно больше стран, а затем начать враждебные материальные шаги по отношению к нашей стране.

Кроме того, Лавров добавил, что наращивание поставок дальнобойных ракет на Украину Россия воспринимает как сигнал для выяснения отношений на поле боя, а не дипломатическими методами.

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#сергей лавров
#мид
#саммит
#украина
#швейцария
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В Британии назвали ошибкой высылку российского военного атташе из Лондона
Британский дипломат Форман назвал ошибкой высылку военного атташе РФ из Лондона
18 мая 2024, 17:37

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Бывший военный атташе Великобритании в России Джон Форман считает ошибкой решение Лондона выслать из страны российского военного атташе Максима Еловика. Об этом он написал в статье для еженедельника The Spectator.
По его словам, заявления высокопоставленных британских министров, уверявших, что высылка российского атташе поможет сдержать «безрассудную и опасную деятельность» России в Европе, являются ошибкой. Теперь же в Великобритании не могут проанализировать состояние российских войск, а такие действия поставят в тяжёлое положение и без того ослабленное британское посольство в Москве и не предотвратят политическую войну, которую ведёт Россия.

Форман подчеркнул, что в настоящее время вопрос о возможности восстановления связи между военными России и Британии после действий Лондона остаётся открытым.

Кроме того, экс-атташе напомнил, что британские правоохранительные органы добивались высылки Еловика ещё с 2018 года, но им препятствовал бывший глава Минобороны Бен Уоллес. Однако пришедший Грант Шэппс сразу же принял решение о высылке.

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#великобритания
#россия
#военные
#минобороны
#посольство
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Президент Грузии Зурабишвили наложила вето на законопроект об иноагентах
18 мая 2024, 17:06

Фото: iStock/Denis Kabanov

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложила вето на законопроект об иностранных агентах.
«Я наложила вето на «русский» закон», — заявила Зурабишвили в ходе брифинга.

Напомним, скандальный законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был принят грузинским парламентом 14 мая.

Авторы законопроекта предложили создать в Минюсте Грузии реестр неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают финансирование из зарубежных источников, что позволяет им оказывать влияние на принятие публичных решений или общественное мнение. Законопроект не касается физических лиц.

Противники грузинского законопроекта об иностранных агентах назвали его «пророссийским» и заявили, что он может помешать вступлению Тбилиси в Европейский союз.

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#грузия
#законопроект
#иностранный агент
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«Путин, получай!»: во Франции сделали шокирующее заявление об антироссийских санкциях
Филиппо выступил за отмену санкций из-за роста российской экономики
18 мая 2024, 16:40

Фото: iStock/SimonLukas

Лидер политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал отменить антироссийские санкции из-за их неэффективности. Об этом он написал в соцсети Х.
Он подчеркнул, что ограничения привели к «взрывному» росту российской экономики. В связи с этим, Филиппо призвал немедленно прекратить эти бессмысленные санкции, перестать отправлять миллиарды евро президенту Украины Владимиру Зеленскому и как можно быстрее начать проведения мирных переговоров.

Филиппо отметил, что в настоящее время показатели России значительно повышают французские и европейские.

В заключение он заявил, что российская экономика растёт, а санкции, введённые против страны, вредят только самой Франции.

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#франция
#россия
#санкции
#экономика
#политика
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