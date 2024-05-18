Нефтяной танкер загорелся после ракетного удара хуситов

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На борту нефтяного танкера с флагом Панамы вспыхнул пожар после ракетного удара у берегов йеменского города Моха. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.
Отмечается, что фирма получила радиосообщение с борта танкера, перевозящего сырую нефть. Он подвергся нападению в порядка 18,5 километрах к юго-западу от города Мохи в Йемене. Ракета ударила прямо по судну, после чего на нём вспыхнул пожар.
Напомним, что правящее на севере Йемена движение хуситов, контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, заявило о своей поддержке Палестины. В связи с этим, оно атакует любые корабли, связанные с Израилем. Хуситы призвали другие страны отозвать свои корабли и не следовать по Красному морю. При этом, как заявили в Йемене, суда других стран они не трогают. На фоне атак в Красном море многие компании приостановили свои перевозки по данному маршруту.
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Анастасия Чинкова