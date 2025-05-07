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«За счет чего живет? Под чьим влиянием?»: В ГД потребуют результаты проверки Урганта как иноагента

Депутат Новичков попросит у Минюста РФ результаты проверки Урганта как иноагента
Иван Ургант (Фото: Instagram* @urgantcom)

Иван Ургант (Фото: Instagram* @urgantcom)

Депутат Госдумы Николай Новичков («Справедливая Россия — За правду») намерен запросить у Минюста РФ результаты проверки телеведущего Ивана Урганта на признаки иностранного агента. Об этом он сообщил РИА Новости, напомнив, что ведомство уже начало соответствующую проверку.
Ранее Минюст ответил на запрос Новичкова, подтвердив, что деятельность Урганта анализируется на предмет соответствия закону об иноагентах. Депутат отметил, что для полноценной проверки требуется больше времени (пока прошёл лишь месяц), но он продолжит контролировать процесс.

«Подождем еще какое-то время, после этого вновь обратимся к министерству юстиции по этому вопросу», — объявил он.

Иван Ургант (Фото: Instagram* @urgantcom)

По мнению депутата, Ургант как публичная фигура обязан чётко обозначить свою позицию в условиях СВО, а не «ждать, когда всё закончится». Новичков подчеркнул, что симпатизирует творчеству ведущего, однако считает недопустимым умалчивание гражданской позиции. Он также задался вопросом об источниках дохода Урганта.

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«Если господин Ургант не ведет никакой экономической деятельности на территории Российской Федерации, то возникает вопрос: за счет чего он живет? Может быть, у него есть другие источники, в других странах? Тогда возникает вопрос: под чьим влиянием он находится?», — поделился рассуждениями Новичков.
Ранее, 19 апреля, Вика Цыганова отреагировала новость о том, что Иван Ургант, по слухам покинувший Россию, отпраздновал день рождения в Израиле. Певица возмутилась, что шоумен до сих пор не признан иноагентом, и потребовала исправить это. В свой праздник Ургант давал концерт в Хайфе и исполнил песню Раймонда Паулса «Миллион алых роз», посвятив её Алле Пугачёвой.

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#рф
«Их песенки спеты»: Соседов призвал Киркорова, Баскова и часть других звезд уйти со сцены
Соседов призвал Леонтьева, Баскова и Киркорова уйти со сцены
06 мая 2025, 23:34

Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)

В феврале 2025 певица Валерия объявляла планах по завершению музыкальной карьеры. Она присоединится к артистам, которые традиционно завершают деятельность финальным альбомом и прощальным туром по РФ. Однако есть звезды русской эстрады, которые не планируют оставлять сцену, несмотря на возраст. Музыкальный критик Сергей Васильевич Соседов раскрыл, кто, по его мнению, должен «уступить дорогу молодым».
В интервью «Общественной службе новостей» Соседов призвал Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Валерия Леонтьева, а также большую часть других далеко не юных артистов, последовать примеру Валерии и завершить карьеру на пике известности.

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«Лещенко до сих пор поет, а ему уже 83 года. Почему-то многие артисты из старой гвардии не хотят уступать место молодым певцам. Так было всегда», — задумался критик.
Он напомнил, что Алла Пугачёва также долго откладывала уход, превратив прощальные концерты в бесконечные «запятые». Соседов указал: российская эстрада задыхается без свежих имён, а засилье ветеранов лишает аудиторию новых идей.

Филипп Киркоров и Николай Басков (Фото: Instagram* @nikolaibaskov)

«Это звезды, чьи песенки спеты, их история рассказана, и все пытаются уже о них забыть, но они такого удовольствия нам не подарят. (...) Пока сцена терпит наших мастодонтов, мы будем страдать от отсутствия свежей крови», — сокрушался он.
Для исправления ситуации Соседов предложил запустить музыкальные шоу, аналогичные проектам по поиску юных дарований. Сам он готов войти в жюри, чтобы помочь раскрыть потенциал молодых исполнителей.

Кстати, говоря о Валерии: ее муж, Иосиф Пригожин, разъяснил, почему Валерия хочет в ближайшие три года завершить карьеру. Для певицы важно запомниться своим поклонникам молодой и красивой, а не «старой бабкой».

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«Обычно очень осторожна в этом вопросе»: Валерия пострадала на отдыхе в Дубае

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«Обычно очень осторожна в этом вопросе»: Валерия пострадала на отдыхе в Дубае
Валерия обгорела на отдыхе в Дубае
06 мая 2025, 22:41

Алла Перфилова (Фото: Telegram/valeriyaofficial)

Певица Валерия (Алла Перфилова) обгорела на солнце в Дубае во время отдыха с супругом-продюсером Иосифом Пригожиным. По словам женщины, в этот раз она потеряла бдительность, хотя обычно осторожна.
«Мы жестко обгорели, причем только сверху. Я обычно очень осторожна в этом вопросе, пользуюсь защитным кремом. Но, видимо, такое активное солнце, что мы, чуть дольше побыв воде, получили такой результат», — поделилась исполнительница хита «Часики».

Пригожин к ожогам относится проще, в то время как грустная Валерия советуется, как ей избавиться от последствий отдыха.

Недавно певица вновь стала бабушкой. На свет появился ее внук Мирон.

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Андреасян раскрыл, когда начнутся съемки новой экранизации «Войны и мира»
Сарик Андреасян: съемки новой экранизации «Войны и мира» стартуют осенью
06 мая 2025, 22:23

Сарик Андреасян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Съемки новой экранизации романа Льва Толстого «Война и мир» стартуют уже этой осенью. Как пояснил в соцсетях режиссер картины Сарик Андреасян, пробы на главных героев уже начались.
«Все секреты раскрывать нельзя, но съемки стартуют осенью», — написал он.
Жена Андреасяна, актриса Елизавета Моряк добавила, что на роль Наташи Ростовой возьмут молодую, но совершеннолетнюю актрису, так как героине произведения было 13 лет при встрече с князем Андреем Болконским.

«Открою вам секрет! Наташу Ростову буду играть не я», — заявила Моряк аудитории.
Сарик Андреасян фигурировал в скандале с телеведущей Лерой Кудрявцевой, когда та нелестно высказалась о его фильмах. А депутат Госдумы Сергей Миронов призывал проверить финансирование режиссера.

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«Находимся на связи, переживаем»: Катя Лель об исчезновении бывшего мужа во Франции
Катя Лель заявила, что ее бывшего мужа Игоря Кузнецова ищут водолазы в Ницце
06 мая 2025, 22:02

Катя Лель (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бывшего мужа певицы Кати Лель (Екатерина Чупринина) Игоря Кузнецова ищут водолазы во французской Ницце. Об этом исполнительница хита «Мой мармеладный» рассказала «Стархиту».
Женщина пояснила, что с ней связались друзья Игоря, когда он пропал с радаров 13 апреля в 17:00 по Ницце. Лель добавила, что экс-супруг должен был встретиться со знакомым.

«Мы с ним не виделись уже два года с момента мирного развода. С доченькой они общались. Он объявлен в розыск во Франции, водолазы ищут, фотографии развешаны. С его близкими мы постоянно находимся на связи, переживаем», — сказала певица.
Что именно произошло, пока остается загадкой. В окружении Кузнецова предполагают, что он мог утонуть. Причиной развода Игоря и Екатерины стали проблемы экс-супруга с алкоголем. Кроме того, в состоянии алкогольного опьянения Кузнецов забывал о жене с дочерью, вступая в отношения с другими женщинами, пишет «Стархит». Дочери Лель Эмилии сейчас 16 лет, она хочет заниматься гостиничным бизнесом.

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Клавишник МакSим и «Ленинграда» Дмитрий Иванов в коме после инсульта
06 мая 2025, 21:40

Дмитрий Иванов (Фото: Instagram*/ivanov.keyboards)

Клавишник певицы МакSим (Марина Абросимова) и группы «Ленинград» Дмитрий Иванов находится в коме после инсульта. Об этом в соцсетях сообщила его сестра Анна.
«Друзья! Дима находится в тяжелейшем состоянии в реанимации Боткинской больницы с 29 апреля. Просим Вас, кто знает Диму, его контакты и ближайшие рабочие планы выступлений на май–июнь, сообщите это организаторам! Это не взлом и не спам, пишет его родная сестра Анна», — сказано в публикации на страничке музыканта.


Фото: Instagram*/ivanov.keyboards

Как отмечают обозреватели, коллеги Иванова удивлены случившемся, ведь он следил за питанием и занимался спортом уже много лет. Вредных привычек у мужчины не было. Для знакомых Дмитрия произошедшее стало серьезным испытанием. Анна добавила, что никакие сборы не ведутся, а пост информационный.

В конце апреля Иванов писал, что больше не работает с певцом Сергеем Шнуровым. Артисты попрощались полюбовно. В последнее время Дмитрий работал с МакSим, ласково называя ее Снежинкой.

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