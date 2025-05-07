«За счет чего живет? Под чьим влиянием?»: В ГД потребуют результаты проверки Урганта как иноагента

Иван Ургант (Фото: Instagram* @urgantcom)
Депутат Госдумы Николай Новичков («Справедливая Россия — За правду») намерен запросить у Минюста РФ результаты проверки телеведущего Ивана Урганта на признаки иностранного агента. Об этом он сообщил РИА Новости, напомнив, что ведомство уже начало соответствующую проверку.
Ранее Минюст ответил на запрос Новичкова, подтвердив, что деятельность Урганта анализируется на предмет соответствия закону об иноагентах. Депутат отметил, что для полноценной проверки требуется больше времени (пока прошёл лишь месяц), но он продолжит контролировать процесс.
По мнению депутата, Ургант как публичная фигура обязан чётко обозначить свою позицию в условиях СВО, а не «ждать, когда всё закончится». Новичков подчеркнул, что симпатизирует творчеству ведущего, однако считает недопустимым умалчивание гражданской позиции. Он также задался вопросом об источниках дохода Урганта.
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«Подождем еще какое-то время, после этого вновь обратимся к министерству юстиции по этому вопросу», — объявил он.
Иван Ургант (Фото: Instagram* @urgantcom)
По мнению депутата, Ургант как публичная фигура обязан чётко обозначить свою позицию в условиях СВО, а не «ждать, когда всё закончится». Новичков подчеркнул, что симпатизирует творчеству ведущего, однако считает недопустимым умалчивание гражданской позиции. Он также задался вопросом об источниках дохода Урганта.
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«Если господин Ургант не ведет никакой экономической деятельности на территории Российской Федерации, то возникает вопрос: за счет чего он живет? Может быть, у него есть другие источники, в других странах? Тогда возникает вопрос: под чьим влиянием он находится?», — поделился рассуждениями Новичков.Ранее, 19 апреля, Вика Цыганова отреагировала новость о том, что Иван Ургант, по слухам покинувший Россию, отпраздновал день рождения в Израиле. Певица возмутилась, что шоумен до сих пор не признан иноагентом, и потребовала исправить это. В свой праздник Ургант давал концерт в Хайфе и исполнил песню Раймонда Паулса «Миллион алых роз», посвятив её Алле Пугачёвой.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева