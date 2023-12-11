США требуют от Израиля завершить операцию в Газе до нового года

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Вашингтон заявил Израилю, что военная операция в секторе Газа должна быть закончена до нового года. Об этом пишет The Economist.
«Несколько источников подтвердили, что во время своего недавнего визита в Израиль Энтони Блинкен, американский госсекретарь, сообщил израильтянам, что им придётся завершить все дела к новому году», — говорится в публикации.
При этом в публичных заявлениях чиновники из США не обозначали никаких сроков для завершения израильской военной операции, отметили журналисты.
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