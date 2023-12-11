«Исламский джихад» атаковал солдат Израиля в районе Шеджаия — Al Jazeera

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Бригады «Аль-Кудс», являющиеся военным крылом палестинской группировки «Исламский джихад», заявили, что в секторе Газа во время атаки на дом в районе Шеджаия были убиты или ранены 13 израильских солдат. По информации Al Jazeera, военные искали в доме туннель.
«Мы снесли дом в районе Шеджаия, в котором находились более 13 сионистских солдат, которые пытались найти туннель. Одному из наших боевиков удалось выйти из туннеля, убив двух израильских солдат, а затем полностью взорвав дом, что привело к жертвам», — говорится в заявлении бригады «Аль-Кудс».
Уточняется, что в результате нападения «более дюжины» солдат Израиля были ранены или убиты.
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