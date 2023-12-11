«Исламский джихад» атаковал солдат Израиля в районе Шеджаия — Al Jazeera

Бригады «Аль-Кудс», являющиеся военным крылом палестинской группировки «Исламский джихад», заявили, что в секторе Газа во время атаки на дом в районе Шеджаия были убиты или ранены 13 израильских солдат. По информации Al Jazeera, военные искали в доме туннель.