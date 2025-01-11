Вучич заявил о новой проблеме с поставками газа

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)
Азербайджан предупредил Сербию, что не сможет поставлять газ из-за проблем на месторождении Шах-Дениз. Об этом сообщил сербский лидер Александр Вучич на пресс-конференции по итогам встречи с заместителем госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричардом Верма.
По его словам, Баку предупредил Белград, что нет уверенности и ясности в том, какой период займет восстановление поставок газа. Президент подчеркнул, что «беда не приходит одна». Вучич имеет в виду санкции, которые ввели США против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).
Это означает, что страна начинает «намного сильнее и больше расходовать собственные резервы», заключил глава Сербии.
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