В Киеве заявили о зависимости от США в решении об остановке конфликта

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu
Урегулировать конфликт на Украине невозможно без участия США, заявил экс-замглавы украинского МИД и член делегации от Киева на переговорах в Стамбуле Александр Чалый. По его словам, без американской стороны не получится даже временно остановить боевые действия, так как они — «игрок в европейском доме безопасности».
«Без участия Соединенных Штатов найти политическое решение конфликта на Украине невозможно», — объявил Чалый на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине.Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал благоразумным и ответственным план кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, предложения Трампа — это восстановленные Стамбульские соглашения 2022 года.
Читайте также:
В Госдуме оценили план Трампа по урегулированию конфликта на Украине
В США раскрыли детали плана Трампа по завершению конфликта на Украине, реакция Киева
Илона Маска встревожили слова Путина о прямом участии НАТО в конфликте на Украине
Данил Пономарев