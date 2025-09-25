В Пентагоне созвали экстренное совещание с генералами
Глава Пентагона Пит Хегсет экстренно приказал собрать сотни генералов и адмиралов. Об этом пишет The Washington Post (WP).
В Соединённых Штатах и за рубежом насчитывается около 800 военнослужащих в звании генерала или адмирала. Распоряжение Хегсета распространяется на всех офицеров от бригадного генерала и выше.
Ожидается, что на совещании будут присутствовать высшие командиры из зон конфликтов и старшие руководители, дислоцированные по всей Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Приказ последовал на фоне заявлений Хегсета о масштабных реформах в Пентагоне — в том числе о сокращении числа генералов на 20%, увольнении старших руководителей без объяснения причин и намерении переименовать министерство обороны в «министерство войны».
Ранее, 5 сентября, президент США Дональд Трамп подписал указ о временном переименовании Министерства обороны в Министерство войны — инициативу он предложил 26 августа, отмечая, что такое название использовалось во время Первой и Второй мировых войн и, по его словам, звучит более внушительно.
