В Пентагоне созвали экстренное совещание с генералами

25 сентября 2025, 19:00

WP: глава Пентагона Хегсет созвал экстренное совещание с адмиралами и генералами

Фото: istockphoto/Austin Nooe

Глава Пентагона Пит Хегсет экстренно приказал собрать сотни генералов и адмиралов. Об этом пишет The Washington Post (WP).