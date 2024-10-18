США удвоят производство ракетных двигателей

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Американская оборонно-промышленная компания Northrop Grumman намерена удвоить объемы производства ракетных двигателей в год для восполнения Пентагоном запасов вооружений после поставок Украине. Об этом информирует издание Defense One.
Согласно информации источника, предприятие готовится увеличить годовое производства твердотопливных ракетных двигателей до 14 тысяч единиц. При том, что в течение последних нескольких лет компания выпускала порядка 5-6 тысяч двигателей ежегодно.
Как отметил руководитель одного из подразделений концерна Гордон Лопрести, спрос диктует необходимость увеличивать производство. Northrop Grumman установила «отличные партнерские отношения с правительством Соединенных Штатов», что позволит добиться намеченных целей.
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