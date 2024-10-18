Соединённые Штаты Америки столкнулись с ограничениями в способности поставлять вооружения Украине, в частности дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы не ослабить собственную обороноспособность. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.
По данным издания, в Министерстве обороны США признают, что дальнейшие поставки таких вооружений потребуют использования стратегических запасов, предназначенных для возможных конфликтов в других регионах, например, на Ближнем Востоке или в Азии. Одной из причин, по которой президент Джо Байден отказал Украине в запросе на эти ракеты, является нехватка резервов для собственных нужд.
Кроме того, в Пентагоне регулярно обсуждают, как масштабные поставки оружия Украине могут повлиять на готовность США к потенциальным конфликтам, в частности с Китаем в Тихоокеанском регионе. Ситуация усугубляется одновременными конфликтами на Украине и в Израиле, что увеличивает напряжённость в вопросе распределения ресурсов.
Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине ведут к эскалации конфликта и делают страны НАТО непосредственными участниками боевых действий.
Читайте также:
Во Франции поддержали идею Украины пригласить Россию на мирную конференцию
В Кремле назвали «план» Зеленского безрассудным и недальновидным
Конгрессвумен Грин: Американцы ненавидят Байдена и правительство из-за Украины
Кроме того, в Пентагоне регулярно обсуждают, как масштабные поставки оружия Украине могут повлиять на готовность США к потенциальным конфликтам, в частности с Китаем в Тихоокеанском регионе. Ситуация усугубляется одновременными конфликтами на Украине и в Израиле, что увеличивает напряжённость в вопросе распределения ресурсов.
Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине ведут к эскалации конфликта и делают страны НАТО непосредственными участниками боевых действий.
Читайте также:
Во Франции поддержали идею Украины пригласить Россию на мирную конференцию
В Кремле назвали «план» Зеленского безрассудным и недальновидным
Конгрессвумен Грин: Американцы ненавидят Байдена и правительство из-за Украины
Елена Перлова