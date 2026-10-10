Зеленский устроил истерику из-за снятия санкций с РФ после разговора Путина и Трампа

10 октября 2026, 00:28

Зеленский раскритиковал Трампа после снятия санкций с российского дизтоплива

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский раскритиковал президента США Дональда Трампа за соглашение с российским лидером Владимиром Путиным о снятии санкций с поставок дизельного топлива из РФ. Об этом пишет РИА Новости.





Напомним, что в пятницу президенты РФ и США провели телефонный разговор. Российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.



В тот же день аккаунт Минфина США в соцсети X сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из РФ. Операции по его продаже, доставке, разгрузке и импорту разрешены до 7 апреля 2027 года.



«Любое ослабление санкций против России без четкой и длительной деэскалационной договоренности с ней – это очевидная слабость», — пожаловался Зеленский в своих соцсетях.