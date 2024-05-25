Названо российское оружие, создающее проблемы для системы ПВО Киева

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Новая планирующая бомба, которую несут самолеты Воздушно-космических сил России, вызывают проблемы у системе ПВО Киева, сообщается в публикации The War Zone (TWZ).
Издание обратило внимание на кадры универсальных межвидовых планирующих боеприпасов (УМПБ) Д-30 СН, сброшенные с истребителя Су-34.
Автор отметил, что УМПБ отличаются от бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) более совершенной конструкцией. Компактный корпус УМПБ обеспечивает лучшую аэродинамику и большую дальность полета. Считается, что боеприпас получил инерциальную и спутниковую систему навигации для наведения на цель.
Ранее, в мае, было опубликовано видео, на котором видно, как несколько УМПБ сбрасываются на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.
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«Похоже, что это оружие прочно укоренилось в российском арсенале, что создаст дополнительные проблемы для украинских операторов противовоздушной обороны, находящихся в тяжелом положении», – говорится в публикации.
Автор отметил, что УМПБ отличаются от бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) более совершенной конструкцией. Компактный корпус УМПБ обеспечивает лучшую аэродинамику и большую дальность полета. Считается, что боеприпас получил инерциальную и спутниковую систему навигации для наведения на цель.
Ранее, в мае, было опубликовано видео, на котором видно, как несколько УМПБ сбрасываются на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.
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Александр Климов