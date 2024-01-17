«Ужасающие цифры»: Захарова рассказала о заключённых на Украине россиянах

Фото: iStock/Sinenkiy
Властям поступает множество обращений о россиянах, попавших в заключение при киевском режиме, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
«Цифры страшные, ужасающие. Они, к сожалению, только растут. Я даже не буду их сейчас пытаться назвать, потому что это только примерные ориентиры того, что там происходит», — прокомментировала ситуацию Захарова.
Она также подчеркнула, что количество обращений даже не соответствует реальному числу заключённых, поскольку некоторые из них просто «сгинули в застенках киевского режима».
Читайте также:
Захарова ответила Макрону после его слов о недопустимости победы России
Захарова: Четвёртая встреча по Украине в Давосе стала провальной для Киева
Захарова иронично отозвалась о «секретном плане» бундесвера по столкновению с РФ
Евгения Парфентьева