Минфин США ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти»
Министерство финансов США объявило о введении санкций против российских нефтегазовых гигантов «Лукойла» и «Роснефти». Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
Американская сторона приняла решение ввести ограничения, поскольку полагает, что Россия ведет себя недостаточно добросовестно в переговорах относительно ситуации вокруг Украины. Под новые санкции попали также 34 подконтрольные структуры «Роснефти».
По словам главы Минфина США Скотта Бессента, американские власти решили наказать две ведущие российские нефтяные компании именно потому, что президент России Владимир Путин отказывается остановить конфликт. Министр считает, что средства обеих корпораций активно используются для финансирования военной активности правительства РФ. По его мнению, ведомство готово предпринимать дальнейшие меры в поддержку стратегии администрации Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Бессент призвал партнеров США поддержать санкции и соблюдать введённые ограничения.
