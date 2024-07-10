США усилили безопасность на своих базах в Европе из-за «саботажа со стороны России»

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На военных базах США в Европе усилили меры безопасности в связи с якобы готовящимся саботажем со стороны связанных с Россией лиц. Об этом сообщает телеканал CNN.
Ранее издание писало, что несколько американских военных баз в Европе переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористической атаки, жертвами которой могут стать военный персонал и объекты.
Телеканал сообщает, что американская разведка получила данные о том, что группа лиц, якобы нанятая Россией, планировала организовать несколько атак по саботажу американских военных объектов.
При этом командование США в Европе отказалось указывать точные причины принятых мер, ответив только, что это связано не с одной угрозой, а сразу с несколькими угрожающими факторами.
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Телеканал сообщает, что американская разведка получила данные о том, что группа лиц, якобы нанятая Россией, планировала организовать несколько атак по саботажу американских военных объектов.
При этом командование США в Европе отказалось указывать точные причины принятых мер, ответив только, что это связано не с одной угрозой, а сразу с несколькими угрожающими факторами.
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Анастасия Чинкова