США усилили контроль безопасности своих военных в Европе

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Соединенные Штаты усилили контроль безопасности своих военных, служащих в Европе, передает РИА Новости со ссылкой на американский военный источник.
По словам собеседника, Европейское командование США решило удвоить уровень внимания за американскими военными базами после сообщений разведки о возможных террористических атаках.
По данным телеканала CNN, многие американские военные базы в Европе были переведены в режим повышенной готовности. Отмечается, что США впервые за последнее десятилетие столкнулись с подобным уровнем угрозы террористической атаки.
Ранее стало известно о переводе американских военных баз в Европе в состояние повышенной готовности.
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По данным телеканала CNN, многие американские военные базы в Европе были переведены в режим повышенной готовности. Отмечается, что США впервые за последнее десятилетие столкнулись с подобным уровнем угрозы террористической атаки.
Ранее стало известно о переводе американских военных баз в Европе в состояние повышенной готовности.
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Александр Климов