Трамп рассказал о новых линкорах США с лазерными системами и ядерным оружием

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп представил амбициозный проект модернизации военно‑морских сил (ВМС), получивший название «Золотой флот». Об этом он заявил во время пресс‑конференции в поместье Мар‑а‑Лаго (Флорида).



Сначала планируется построить два линкора, а в перспективе — до 25 кораблей. По словам Трампа, суда будут оснащены лазерными системами, ракетным вооружением, ядерными боеголовками и искусственным интеллектом.

Водоизмещение кораблей составит от 30 000 до 40 000 тонн. Трамп подчеркнул, что эти линкоры станут беспрецедентными по мощности.

«Они будут самыми быстрыми, самыми большими и в разы, в 100 раз мощнее любого линкора, когда‑либо построенного», — отметил президент.
Кроме того, США готовят к запуску 15 подводных лодок нового поколения.

Проект «Золотой флот» позиционируется как ключевой элемент укрепления военно‑морской мощи США и демонстрации технологического превосходства страны на мировой арене.
Александр Огарёв

