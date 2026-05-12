В ГД объяснили, почему «Сармат» — гордость и щит России
Картаполов: «Сармат» готов к использованию по предназначению
На сегодняшний день происходит плановый процесс завершения отработки задач, предшествующих принятию на вооружение и постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса «Сармат». Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Напомним, 12 мая командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что состоялся успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
«Мы ждали эту новость. Идет плановый процесс завершения отработки всех задач, которые предшествуют принятию на вооружение и постановке на боевое дежурство комплекса «Сармат». Те параметры, которые необходимо было уточнить и подтвердить, в очередной раз подтверждены», — отметил Картаполов в разговоре с Life.ru.
Он пояснил, что «Сармат» является самым мощным ракетным комплексом стратегического назначения в мире. Он может решать задачи стратегического сдерживания и поражения. Постановка этого оружия на боевое дежурство сделает Россию «еще более независимой, свободной и защищенной», уверен депутат.
По словам Путина, суммарная мощность доставляемого «Сарматом» боезаряда в четыре раза превышает любые аналоги. Дальность применения превышает 35 тысяч километров.