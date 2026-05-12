В ГД объяснили, почему «Сармат» — гордость и щит России

12 мая 2026, 22:01

Картаполов: «Сармат» готов к использованию по предназначению

На сегодняшний день происходит плановый процесс завершения отработки задач, предшествующих принятию на вооружение и постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса «Сармат». Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.





Напомним, 12 мая командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что состоялся успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».





«Мы ждали эту новость. Идет плановый процесс завершения отработки всех задач, которые предшествуют принятию на вооружение и постановке на боевое дежурство комплекса «Сармат». Те параметры, которые необходимо было уточнить и подтвердить, в очередной раз подтверждены», — отметил Картаполов в разговоре с Life.ru.