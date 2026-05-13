«Защиты нет»: Стало известно, как «Сармат» должен повлиять на Запад
Экс-аналитик Пентагона Малуф: «Сармат» должен умерить пыл западных лидеров
Новейший стратегический ракетный комплекс «Сармат» должен умерить пыл лидеров западных стран, настроенных на войну. Такое заявление сделал экс-аналитик Пентагона Майкл Малуф.
Напомним, 12 мая командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что состоялся успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
«Ракета «Сармат» способна лететь через Южный полюс и пройти в южную часть США, гораздо более уязвимую, и это говорит о том, что от такого у США защиты нет. Это призвано умерить пыл лидеров, настроенных на войну», — приводит RT слова Малуфа.
Он добавил, что у Великобритании, которая всеми силами пытается втянуть Европу в войну с Россией, и вовсе нет оружия, сопоставимого по силе с «Сарматом». Лондон не сможет защититься в случае его запуска, заключил экс-аналитик Пентагона.