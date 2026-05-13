«Поэтому пусть думают»: В Госдуме оценили фору России от ракеты «Сармат»

13 мая 2026, 12:28

Депутат Картаполов заявил о преимуществе России благодаря ракете «Сармат»

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новейшая ракета «Сармат» обеспечивает России преимущество перед другими странами на 10–20 лет, если они вообще решатся на разработку подобного оружия. Его слова приводит Telegram-канал SHOT.





По словам Картаполова, «Сармат» имеет несколько ключевых преимуществ: высокую мощность, отсутствие ограничений по дальности и способность преодолевать любые существующие и перспективные системы ПВО. Для создания подобных вооружений требуются компетенции и технологии, которые есть далеко не у всех стран мира. Основное вооружение новейшего комплекса — ядерные блоки.

«Поэтому пусть думают», — добавил депутат.