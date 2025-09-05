США в 2019 году провели секретную спецоперацию по слежке за Ким Чен Ыном
Администрация президента США Дональда Трампа в 2019 году санкционировала проведение секретной разведывательной операции на территории Китая без уведомления Конгресса. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американских спецслужбах.
По данным издания, целью миссии было скрытно установить оборудование для перехвата коммуникаций северокорейского лидера Ким Чен Ына. Операция совпала с периодом активных переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.
Как утверждает NYT, операция провалилась: при высадке отряда спецназа ВМС США на побережье КНДР американских военных заметил экипаж гражданской лодки, проплывавшей мимо. После этого миссия была немедленно свернута, а группа экстренно эвакуирована.
30 июня 2019 года, всего через короткое время после инцидента, Трамп и Ким Чен Ын провели историческую встречу на демаркационной линии, разделяющей Южную и Северную Корею. Это был первый случай, когда действующий президент США пересёк границу КНДР.
По мнению аналитиков, факт несанкционированной операции может вызвать волну критики в адрес Белого дома, так как подобные действия в обход Конгресса нарушают принцип разделения властей и требуют отдельного расследования.
