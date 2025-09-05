США в 2019 году провели секретную спецоперацию по слежке за Ким Чен Ыном

05 сентября 2025, 19:22

NYT: тайная операция США в КНДР провалилась в 2019 году

Фото: iStock/Im Yeongsik

Администрация президента США Дональда Трампа в 2019 году санкционировала проведение секретной разведывательной операции на территории Китая без уведомления Конгресса. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американских спецслужбах.