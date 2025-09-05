СМИ Запада указали на сходство позиций Путина и Трампа по Украине

05 сентября 2025, 17:52

CNN: Путин и Трамп считают, что Европа мешает урегулированию на Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и его коллега из США Дональд Трамп считают, что страны Европы препятствуют урегулированию конфликта на Украине. Об этом 5 сентября сообщил телеканал CNN.