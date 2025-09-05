СМИ Запада указали на сходство позиций Путина и Трампа по Украине
Президент России Владимир Путин и его коллега из США Дональд Трамп считают, что страны Европы препятствуют урегулированию конфликта на Украине. Об этом 5 сентября сообщил телеканал CNN.
По информации издания, оба лидера сходятся во мнении, что ответственность за застой в мирном процессе лежит на европейских государствах. Источник CNN также отмечает, что Трамп начинает выражать разочарование из‑за отсутствия заметного прогресса в направлении мира.
Ранее в тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейские власти мешают установлению мира на Украине и продолжают попытки превратить страну в центр антироссийского курса.
29 августа лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо утверждал, что заявления главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен раскрывают намерения сорвать урегулирование конфликта и свидетельствуют о стремлении ЕС к затяжному противостоянию.
