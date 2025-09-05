Трамп объявил о намерении вновь поговорить с Путиным, но у Белого дома своя версия
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшее время провести новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил во время беседы с журналистами в Белом доме.
Однако позже журналистка CNN Кейтлан Коллинз, ссылаясь на источники, уточнила, что на самом деле Трамп говорил о предстоящем звонке украинскому лидеру, а не российскому. Это заявление поставило под сомнение планы по контакту с Путиным, озвученные самим Трампом.
Кроме того, западные СМИ отмечают, что несмотря на достигнутые ранее договоренности с Европой, Трамп не взял на себя четких обязательств по введению новых санкций против России. В частности, немецкое издание Bild со ссылкой на источники пишет, что после переговоров Трампа с представителями так называемой «коалиции желающих» европейские лидеры не ожидают ужесточения антироссийских мер со стороны США.
Ситуация вызывает обеспокоенность у союзников Вашингтона, особенно на фоне продолжающегося конфликта на Украине и растущего давления на Запад в вопросе поддержки Киева.
