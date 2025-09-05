Трамп объявил о намерении вновь поговорить с Путиным, но у Белого дома своя версия

05 сентября 2025, 15:57

Трамп заявил о намерении снова поговорить с Путиным, но Белый дом опроверг

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшее время провести новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил во время беседы с журналистами в Белом доме.