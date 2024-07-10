Фото: сайт Госдепартамента США
Государственный секретарь США Энтони Блинкен голословно обвинил Россию в преступлениях на территории стран НАТО. Об этом сообщают РИА Новости. Госсекретарь заявил, что участники Североатлантического альянса в последние месяцы якобы столкнулись с поджогами, попытками диверсий и убийств, а после бездоказательно возложил за это вину на РФ.
Ранее The Washington Post сообщали, что США на юбилейном саммите НАТО не станут обещать Украине скорое вступление в альянс. Уточняется, что Вашингтон также попросит Зеленского не показывать свое недовольство на публику, как это произошло в прошлом году.
Согласно информации источника, лидеры стран-участниц блока будут делать акцент на дальнейшей поддержке киевского режима в противостоянии с Москвой и «подготовке» Украины к вступлению в Североатлантический альянс.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украину пока не берут в НАТО, потому что еще не решили, как ее поделить. При этом, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, никто не говорил, что ровно через десять лет Украина станет членом НАТО.
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Согласно информации источника, лидеры стран-участниц блока будут делать акцент на дальнейшей поддержке киевского режима в противостоянии с Москвой и «подготовке» Украины к вступлению в Североатлантический альянс.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украину пока не берут в НАТО, потому что еще не решили, как ее поделить. При этом, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, никто не говорил, что ровно через десять лет Украина станет членом НАТО.
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Данил Пономарев