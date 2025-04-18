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По словам полковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, Владимир Зеленский упустит последний шанс на заключение мира с Россией. Об этом военный заявил на YouTube.
«Россия с 2015 года стабильно показывает желание завершить все мирным соглашением. Каждый раз, когда Украина отвергает или нарушает договоренности с Москвой, ситуация для Киева становится только хуже. Сейчас, возможно, последний шанс на заключение сделки, но Зеленский и его упустит» — сказал Дэвис.
Военный отметил, что Зеленский ведет себя как босс, будто он что-то решает. Это происходит на фоне заявлений главы киевского режима о том, что Украина готова к переговорам. При этом Киев регулярно выдвигает свои условия для заключения мирного соглашения.
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