Небензя раскрыл реалистичность прекращения огня на Украине

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Прекращение огня на Украине на сегодняшний день является нереалистичным. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций СБ ООН.
«У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично», — заявил Небензя журналистам.
Он также отметил, что закрепление возможных договоренностей между Россией и Украиной Совбезом ООН будет зависеть от условий вероятного прекращения огня.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что ждет ответа от Москвы на его предложение по прекращению огня на Украине в ближайшие дни. Хозяин Белого дома не исключил дополнительные торговые меры при отсутствии реакции.
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Элина Позднякова