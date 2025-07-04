США в четыре раза увеличили планы закупок ракет ПВО Patriot
Армия США утвердила значительное увеличение планов закупки зенитных ракет Patriot PAC-3 MSE, увеличив количество с 3 376 до 13 773 единиц. Об этом пишет РИА Новости.
Это решение было принято Советом по надзору за требованиями армии (AROCM) и связано с приоритетом развития противоракетной обороны в рамках инициативы «Золотой купол», а также необходимостью быстрого пополнения арсенала.
Согласно проекту бюджета Пентагона на 2026 год, армия запросила более 1,31 миллиарда долларов на эти ракеты. Из этой суммы 945,9 миллионов долларов будет выделено на обычное финансирование, а 366 миллионов долларов — на обязательные выплаты для закупки дополнительных 96 ракет. В рамках базовой программы на закупку 130 ракет будет выделено 549,6 миллионов долларов, а еще 396,3 миллиона долларов пойдут на 103 ракеты в рамках фонда Overseas Operations Cost для поддержки Украины в операции Atlantic Resolve.
Данное увеличение закупок происходит на фоне сообщений о истощении американских запасов вооружений, что привело к приостановке части поставок оружия Киеву. В Белом доме подтвердили, что это решение было принято «в интересах национальной безопасности США», что подчеркивает растущие вызовы в сфере безопасности и необходимость укрепления оборонных возможностей страны.
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