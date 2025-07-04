США в четыре раза увеличили планы закупок ракет ПВО Patriot

04 июля 2025, 07:14

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Армия США утвердила значительное увеличение планов закупки зенитных ракет Patriot PAC-3 MSE, увеличив количество с 3 376 до 13 773 единиц. Об этом пишет РИА Новости.