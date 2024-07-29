Фото: iStock/rarrarorro
США, скорее всего, не будут платить за восстановление Украины, заявил аналитик Центра свободы Маргарет Тэтчер Макс Приморак в материале для National Interest (NI).
оН напомнил, что США уже потратили 175 миллиардов долларов на военную помощь Украине. В связи с этим Приморак подчеркнул, что Вашингтон сначала потребует погашения старых долгов, а затем выделит новый транш.
Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео в своей колонке в Wall Street Journal написал, что кандидат в президенты Дональд Трамп может предоставить Киеву оружие по программе ленд-лиза, чтобы нанести военное поражение России.
Читайте также:
Украинского командира зачно приговорили в России за призывы калечить пленных
Причастность Украины к засаде на ЧВК «Вагнер» в Мали: опубликованы доказательства
Польша предложила Венгрии покинуть ЕС и НАТО
Александр Климов