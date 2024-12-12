США выделят около $300 млн на транспортную и сельскохозяйственную инфраструктуру Украины

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США направят около 300 млн долларов на поддержку сельскохозяйственного сектора и восстановление транспортной инфраструктуры Украины. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Ричард Верма в ходе семинара в Центре стратегических и международных исследований* в Вашингтоне.
Он отметил, что администрация президента США Джо Байдена признаёт сельское хозяйство одним из ключевых секторов экономики Украины. Именно поэтому на поддержку этой отрасли будут выделены 74,7 млн долларов.Средства будут ориентированы на экспорт, чтобы местные фермеры и производители продовольствия могли внести свой вклад в восстановление экономики Украины.
Кроме того, более 223 млн долларов будут выделены на поддержку в восстановлении украинской транспортной инфраструктуры и логистики.
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*деятельность организации признана нежелательной на территории России.
Анастасия Чинкова