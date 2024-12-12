Time: Трамп намерен использовать помощь Киеву как рычаг давления на Россию

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается отказываться от поддержки Украины. Он рассматривает её в качестве мощного рычага давления на Россию в ходе переговоров о прекращении боевых действий.
Об этом «новый старый» президент США рассказал в интервью журналу Time, отвечая на вопросы о своей позиции в вопросах дальнейшего взаимодействия с Украиной.
Американский политик таким образом дал понять, что эффективное использование американской помощи может способствовать мирному урегулированию конфликта. Однако речь скорее идёт о том, чтобы надавить на Россию, используя тот факт, что финансовая и военная помощь Киеву пока ещё предоставляется.
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«Я хочу заключить соглашение, а единственный способ сделать это — не бросать Украину», — заявил Трамп.
Американский политик таким образом дал понять, что эффективное использование американской помощи может способствовать мирному урегулированию конфликта. Однако речь скорее идёт о том, чтобы надавить на Россию, используя тот факт, что финансовая и военная помощь Киеву пока ещё предоставляется.
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Александр Бойцов