В Британии заподозрили Нетаньяху в слежке через туалет

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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху якобы оставил в ванной комнате экс-руководителя британского правительства Бориса Джонсона прослушку. Как пишет издание The Telegraph, устройство вскоре нашли британские силовики. Журналисты сослались на мемуары Джонсона.
«Джонсон утверждает, что, когда премьер-министр Израиля посетил его ведомство в 2017 году, его служба безопасности обнаружила подслушивающие устройства в туалетах после того, как он ими воспользовался. По его словам, во время их встречи в старом офисе Нетаньяху (...) извинился и отлучился в туалет», — сказано в статье.Вместе с тем Борис Джонсон отказался уточнить детали журналистам. Публицисты подчеркнули, что семь лет назад Израиль уже сталкивался с обвинениями в свой адрес по поводу прослушки в Белого дома.
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Никита Кротов