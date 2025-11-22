Достижения.рф

США вмешались в планы ЕС на замороженные российские активы

Handelsblatt: решение США перечеркнуло планы ЕС на активы России
Фото: istockphoto / kanzilyou

Мирный план США по Украине расходится с планами Евросоюза касательно использования российских замороженных активов. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на высокопоставленного бельгийского чиновника.



Политик в беседе с изданием выразил обеспокоенность возможными рисками для программы кредитов по репарациям. Они связаны с американским подходом, который способен внести неопределённость в процесс выделения финансовой помощи Киеву из вышеупомянутых средств.

«Новые риски для кредита по репарациям уже появляются, потому что мирный план, появившийся на этой неделе, предусматривает использование обездвиженных российских активов иначе», — цитирует чиновника газета.

Это заявление подчёркивает потенциальные расхождения между позициями США и ЕС. Если президент Дональд Трамп утвердит американскую инициативу, возникнут серьёзные препятствия для реализации европейских планов. Газета также отмечает, что дальнейшие переговоры могут замедлить предоставление очередного пакета финансовой помощи Украине от Евросоюза.
Александр Огарёв

