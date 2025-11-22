США вмешались в планы ЕС на замороженные российские активы

22 ноября 2025, 05:22

Handelsblatt: решение США перечеркнуло планы ЕС на активы России

Фото: istockphoto / kanzilyou

Мирный план США по Украине расходится с планами Евросоюза касательно использования российских замороженных активов. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на высокопоставленного бельгийского чиновника.





Политик в беседе с изданием выразил обеспокоенность возможными рисками для программы кредитов по репарациям. Они связаны с американским подходом, который способен внести неопределённость в процесс выделения финансовой помощи Киеву из вышеупомянутых средств.





«Новые риски для кредита по репарациям уже появляются, потому что мирный план, появившийся на этой неделе, предусматривает использование обездвиженных российских активов иначе», — цитирует чиновника газета.