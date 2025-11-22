США вмешались в планы ЕС на замороженные российские активы
Мирный план США по Украине расходится с планами Евросоюза касательно использования российских замороженных активов. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на высокопоставленного бельгийского чиновника.
Политик в беседе с изданием выразил обеспокоенность возможными рисками для программы кредитов по репарациям. Они связаны с американским подходом, который способен внести неопределённость в процесс выделения финансовой помощи Киеву из вышеупомянутых средств.
«Новые риски для кредита по репарациям уже появляются, потому что мирный план, появившийся на этой неделе, предусматривает использование обездвиженных российских активов иначе», — цитирует чиновника газета.
Это заявление подчёркивает потенциальные расхождения между позициями США и ЕС. Если президент Дональд Трамп утвердит американскую инициативу, возникнут серьёзные препятствия для реализации европейских планов. Газета также отмечает, что дальнейшие переговоры могут замедлить предоставление очередного пакета финансовой помощи Украине от Евросоюза.