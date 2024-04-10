США внесли в санкционный список три российские компании

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Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении трёх российских компаний. Это «Аэросила», «Дельта Аэро» и «ОДК-Стар».
Это следует из документа, опубликованного на официальном сайте американского Минторга. Кроме указанных организаций, в чёрный список попали шесть фирм из Китая и две — из Объединённых Арабских Эмиратов. Как сообщает Бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в структуру американского министерства торговли, деятельность компаний, попавших в санкционный список, идёт вразрез с интересами национальной безопасности и внешней политики США.
В феврале министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении компаний из 93-х разных стран, обвинив их в содействии российским Вооружённым силам и сотрудничестве с предприятиями военно-промышленного комплекса России.
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Александр Бойцов