США вносят изменения в свою стратегию по ядерному оружию

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Соединенные Штаты считают необходимым расширение и диверсификацию своего ядерного арсенала, заявил старший директор по вопросам нераспространения Совета национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди в пятницу.
«Президент недавно представил обновленные данные о размещении ядерного оружия, которые отражают реалии современной ядерной эры. В них подчеркивается важность увеличения и разнообразия ядерного арсенала, а также необходимость сдерживания таких стран, как Россия, Китай и Северная Корея», — цитирует Вадди РИА Новости.Ранее издание Semafor, ссылаясь на высокопоставленного представителя американских властей, сообщило, что администрация США в пятницу объявит о принятии «более агрессивной стратегии» в области ядерного оружия.
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