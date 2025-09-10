Швеция срочно отправит Польше военную технику после вторжения беспилотников
Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о решении Швеции оперативно отправить Варшаве дополнительные военные средства, включая самолёты и системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом министр сообщил в эфире телеканала TVN24.
Такое решение шведских властей связано с нарушением польского воздушного пространства беспилотниками неизвестного происхождения.
Подробности о типах и количестве передаваемой техники не уточняются.
Ранее в этот день Польша обвинила Россию в якобе запуске дронов на территорию страны. Позднее эту же версию выдвинул Владимир Зеленский. Однако временный поверенный в делах РФ в Варшаве Андрей Ордаш заявил об отсутствии конкретных аргументов, подтвердивших бы причастность Москвы к ударам.
Читайте также: