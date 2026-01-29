Достижения.рф

На границе с Венесуэлой упал самолёт с политическими деятелями

AFP: два политика погибли в авиакатастрофе на границе с Венесуэлой
В Колумбии в результате самолёта погибли 15 человек. Об этом сообщает информационное агентство AFP.



По информации издания, легкомоторный самолёт пропал с радаров в районе, прилегающем к границе с Венесуэлой. На борту находились два члена экипажа и 13 пассажиров. Среди погибших, как утверждается, политические деятели, в том числе конгрессмен и кандидат в Сенат.
Причины крушения остаются неизвестными. К месту происшествия направили спасательные и следственные группы для установления обстоятельств трагедии и проведения необходимых процедур.

Официальные лица пока никак не комментировали случившееся. Расследование инцидента продолжается.

