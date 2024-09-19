США встревожены учениями ВМФ России

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Российскую силу не стоит недооценивать, и об этом свидетельствуют морские учения «Океан-2024». Как отметил в своей статье для The Washington Post журналист Ли Хокстейдер, РФ может проецировать собственную мощь по всему земному шару.
«Даже если представленные Россией цифры были завышены, операция была поигрывающим мускулами напоминанием, что у Москвы остается достаточно возможностей для проецирования своей силы по всему миру», — сказано в материале.Военно-морские учения «Океан» проводились в советские времена, обеспечивали оперативную и боевую подготовку ВМФ СССР. Являли собой исторический масштаб для своего периода.
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