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США встревожены учениями ВМФ России

WP: Россия способна проецировать свою мощь по всему миру
19 сентября 2024, 20:11
Фото: istockphoto/eugenesergeev

Фото: istockphoto/eugenesergeev

Российскую силу не стоит недооценивать, и об этом свидетельствуют морские учения «Океан-2024». Как отметил в своей статье для The Washington Post журналист Ли Хокстейдер, РФ может проецировать собственную мощь по всему земному шару.


«Даже если представленные Россией цифры были завышены, операция была поигрывающим мускулами напоминанием, что у Москвы остается достаточно возможностей для проецирования своей силы по всему миру», — сказано в материале.
Военно-морские учения «Океан» проводились в советские времена, обеспечивали оперативную и боевую подготовку ВМФ СССР. Являли собой исторический масштаб для своего периода.

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#мир
#сша
#россия
#учения
#вмф
#новости
ЦАХАЛ сообщил о новом этапе войны против «Хезболлы»
Галант: начался новый этап войны с «Хезболлой»
19 сентября 2024, 20:29

Фото: istockphoto/Sckrepka

Новый этап войны против участников движения шиитов «Хезболлах» начал ЦАХАЛ, пишет портал новостей ynet. Со слов главы Минобороны Израиля Йоава Галанта, израильская сторона будет и дальше действовать против группировки.
«Мы вышли на новый этап войны, «Хезболлах» чувствует, что ее преследуют, и мы будем продолжать действовать против неё», — сказал Галант.
Ранее сообщалось, что израильские ВВС ударили по объектам «Хезболлах» в восточной части Ливана.

По информации журналистов телеканала Al Jadeed, удары наносились ракетами по окрестностям Баальбека, где расположены оружейные хранилища и боеприпасы шиитов. После атаки со стороны Израиля, были мощные взрывы.

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#мир
#война
#израиль
#цахал
#новости
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Путин согласовал переговоры с Узбекистаном о доступе к системе ГЛОНАСС
19 сентября 2024, 20:10

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин согласовал проведение переговоров с Республикой Узбекистан по вопросу предоставления этой стране доступа к системе контроля транспорта ГЛОНАСС.
Соответствующее распоряжение, подписанное главой государства, опубликовано на официальном портале правовой информации. В документе предписывается принять предложение кабинета министров РФ о проведении с узбекским руководством переговоров о заключении соглашения между правительствами двух стран.

Согласно этому договору, в случае его подписания сторонами, Республика Узбекистан получит к сигналу высокой точности российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

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Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск отключил ему Cybetruck
19 сентября 2024, 19:27

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской Республики сообщил, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отключил ему Cybetruck. О получении от владельца компании Tesla электромобиля-пикапа в стиле киберпанк лидер Чечни рассказал 17 августа.
Тогда Кадыров заявил, что дооснастит электромобиль и отправит его в зону проведения специальной военной операции. Теперь, когда машина вдруг перестала работать, глава Чечни предположил, что эксцентричный предприниматель удалённо отключил её.

«Недавно Маск удаленно отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

На фото видно, что машина оснащена крупнокалиберным пулемётом. По словам чеченского лидера, Cybetruck уже находился на Украине и прекрасно справлялся с боевыми задачами.







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Израиль атаковал объекты «Хезболлы» на востоке Ливана
19 сентября 2024, 19:16

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Истребители израильских ВВС нанесли удары по тыловым базам шиитской милиции «Хезболлах» в восточной части Ливана. Об этом сообщает телеканал Al Jadeed.
По данным издания, два ракетных удара были нанесены по окрестностям города Баальбек. Именно там находятся склады с оружием и боеприпасами шиитских формирований.

После израильской атаки прогремело несколько мощных взрывов.

Напомним, во вторник, 17 сентября, в Ливане произошла практически одновременная детонация нескольких сотен пейджеров. В результате взрывов погибли десятки человек, еще тысячи пострадали. На следующий день Ливан накрыла еще одна волна взрывов. Взрывались пейджеры, телефоны, радиостанции и другие электронные приборы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что произошедшее должно быть тщательно расследовано.

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Подмосковные предприниматели узнают, как выйти на белорусский рынок
19 сентября 2024, 19:13

Фото: iStock / fizkes

Предприниматели Московской области смогут принять участие в бесплатном вебинаре «Час с торговым представителем России в Республике Беларусь». Обучение пройдёт 30 сентября, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Вебинар адресован представителям малого и среднего бизнеса, заинтересованным в выходе на белорусский рынок.
«Спикерами выступят торговый представитель России в Белоруссии Юрий Золотарёв, представители Российского экспортного центра, Белорусской универсальной товарной биржи, Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен, ООО «БелВЭБ лизинг» и юридической группы Б1. Они расскажут об инструментах поддержки экспорта, налоговом законодательстве, особенностях работы на белорусских рынках», – говорится в сообщении.
Мероприятие пройдёт в онлайн-формате 30 сентября с 10:00 до 11:30. Необходимо предварительно оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 10:00 30 сентября.

По всем вопросам можно обратиться к Светлане Воробьёвой по телефону 7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru.

Организатором вебинара выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

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«Сожрете»: Поплавская раскритиковала возвращение Познера в эфир Первого канала
Актриса Яна Поплавская раскритиковала возвращение Познера в эфир Первого канала
19 сентября 2024, 18:37

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Возвращение журналиста Владимира Познера в эфир Первого канала является провокацией. Такое заявление изданию «Абзац» сделала актриса Яна Поплавская. Собеседница считает, что перед принятием такого рода решений следовало дождаться, пока закончится спецоперация. Более того, по ее словам, это является издевательством над российским зрителем.
Они словно говорят: «Как вы там, чернь? Мы за вас принимаем решения. Сожрете все», — прокомментировала она.

До этого сообщалось, что на Первом канале выйдет фильм под названием «Турецкая тетрадь» Владимира Познера.

Ранее стало известно, что Владимир Познер отказался от работы на Западе из-за требований высказаться о президенте России Владимире Путине «определенным образом», а также по политике.

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#звёзды
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Немецкие солдаты прибыли в Польшу, напугав местных жителей
Туск призвал жителей Польши не паниковать из-за прибытия немецких солдат
19 сентября 2024, 18:25

Фото: iStock/Michele Ursi

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал жителей страны не бояться немецких солдат, прибывших в страну, и пояснил, что они будут помогать бороться с наводнением. Об этом сообщает Polsat.
«Когда вы увидите немецких солдат, прошу не впадать в панику. Это помощь. Чтобы не было никаких сомнений», — обратился Туск к местным жителям.

Он пояснил, что военные из Германии наравне с американскими прибыли в Польшу, чтобы помочь стране в борьбе с наводнением.

Напомним, в Польше ввели режим стихийного бедствия на 30 дней из-за мощного наводнения.

Ранее здание Myśl Polska писало, что Польше не хватило денег на водохранилища и дамбы, которые могли бы спасти страну от наводнений, так как все средства отдали Украине. По словам автора статьи, уже более двух лет Польша тратит сотни миллионов злотых на поддержание военного конфликта на Украине. В стране нет денег на водохранилища, нет денег на дамбы, а вот на военные действия и для помощи украинцам они нашлись.

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#режим
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Володин сделал заявление о ЕП
Володин: призыв ЕП бить по РФ оружием Запада ведет к ядерной мировой войне
19 сентября 2024, 18:18

Фото: сайт Кремля

Призыв Европарламента бить по РФ вооружениями Запада ведет к ядерной мировой войне, написал в своем Telegram-канале политик Вячеслав Володин.
«То, к чему призывает Европарламент, ведёт к мировой войне с использованием ядерного оружия», — сказано в публикации Спикера Госдумы.
Перед этим европейские депутаты в рамках пленарной сессии в Страсбурге призвали ЕС к снятию ограничений на удары киевского режима вглубь РФ. Парламентарии приняли соответствующую резолюцию.

Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет, чтобы Запад разрешил ему бить по РФ дальнобойными снарядами. Он периодически обращается к союзникам с соответствующей просьбой. Однако в Вашингтоне не спешат с принятием решения.

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#новости
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ВМС США опубликовали план подготовки к возможному конфликту с Китаем в 2027 году
19 сентября 2024, 18:12

Фото: istockphoto/bennymarty

Командование американских Военно-морских сил (ВМС) опубликовало план подготовки к ведению возможных боевых действий против Китая к 2027 году. Российский флот также указан в документе в качестве потенциальной угрозы.
Начальник военно-морских операций США Лиза Франкетти заявила, что план навигации для американского военного флота представляет собой подробное стратегическое руководство по повышению уровня готовности ВМС США к потенциальному конфликту с Китаем к 2027 году. Также он направлен на усиление долгосрочного преимущества американского флота.

В документе содержится утверждение, что он сформирован в качестве противодействия якобы имеющемуся у КНР плана провести вторжение на Тайвань в 2027 году. Косвенно там упоминается и Россия. Отмечается мощь российского подводного и атомного флота.

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#сша
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#конфликт
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