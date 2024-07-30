США введут новые санкции против Венесуэлы после победы Мадуро

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В США допустили возможность введения новых санкций против Венесуэлы после того, как Мадуро одержит победу на выборах, сообщили в Bloomberg.
По данным независимых исследований, результаты президентских выборов в Венесуэле вызывают сомнения. Эти результаты не соответствуют информации, полученной США. Поэтому Вашингтон не намерен отменять санкции против этой латиноамериканской страны, а может даже ввести новые. Об этом сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации президента Джо Байдена.
Reuters также отмечает, что Вашингтон будет усиливать давление на Мадуро, требуя обнародования подробной таблицы голосов. В противном случае международное сообщество может не признать объявленные результаты.
Ранее Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост президента.
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«29 июля штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро объявил о его победе. Однако оппозиция не признала результаты выборов и назвала победителем Эдмундо Гонсалеса. Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо призвала армию свергнуть Мадуро. Экзитпол, проведённый американской компанией Edison Research, показал победу Гонсалеса с отрывом более 30 процентных пунктов от Мадуро. В то же время венесуэльская компания Hinterlaces в своём экзитполе указала на лидерство Мадуро (54,6% голосов против 42,8% у Гонсалеса)», — сообщили в издании.
Reuters также отмечает, что Вашингтон будет усиливать давление на Мадуро, требуя обнародования подробной таблицы голосов. В противном случае международное сообщество может не признать объявленные результаты.
Ранее Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост президента.
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Мира Полтева