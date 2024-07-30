Российские наблюдатели остались в посольстве из-за протестов в Венесуэле

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Из-за протестов в Венесуэле по итогам состоявшихся 28 июля выборов российские наблюдатели не смогли выехать в гостиницу и находятся под защитой посольства. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Алексей Волоцков, пишет РИА Новости.
По словам Волоцкова, на пути в гостиницу были митингующие и происходили беспорядки. Он отметил, что множество людей с битами, палками и иным оружием собиралось в центре города.
Депутат добавил, что ситуация уже стабилизируется. Ожидается, что 30 июля российская делегация покинет Венесуэлу.
Напомним, 28 июля текущего года в Венесуэле прошли президентские выборы. Победу одержал действующий глава государства Николас Мадуро. После этого в Каракасе начались столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими.
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Депутат добавил, что ситуация уже стабилизируется. Ожидается, что 30 июля российская делегация покинет Венесуэлу.
Напомним, 28 июля текущего года в Венесуэле прошли президентские выборы. Победу одержал действующий глава государства Николас Мадуро. После этого в Каракасе начались столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими.
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Екатерина Коршунова