США введут войска в три государства Тихоокеанского региона

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Соединённые Штаты Америки обозначат своё эксклюзивное военное присутствие в трёх тихоокеанских островных странах — Паулау, Маршалловых Островах и Микронезии. Взамен Вашингтон направит 7,1 миллиарда долларов на экономическую поддержку этих государств.
Теперь на территории Паулау, Маршалловых Островов и Микронезии Вооружённые силы США смогут размещать гарнизоны, ракетные установки и радиолокационные станции. Кроме того, там можно будет проводить испытания межконтинентальных баллистических ракет.
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