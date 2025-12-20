Достижения.рф

Орбан затроллил ЕС роликом с песней из «Охотников за приведениями»

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал ролик с песней из фантастического фильма «Охотники за приведениями» с любопытным видеорядом. Запись распространил Телеграм-канал «Топор live».



Когда в композиции звучат слова «Если творится что-то странное по соседству с тобой» и «Если это что-то непонятное и выглядит нехорошо», на кадрах появляются глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц. При этом когда речь заходит об охотниках за приведениями на видео появляются сам Орбан, глава фракции «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен, а также премьер-министры Чехии и Бельгии Андрей Бабиш и Барт де Вевер.
Ранее глава венгерского правительства раскритиковал европейских политиков за попытку оформить «репарационный кредит» Украине. Орбан выразил уверенность, что долговое бремя ляжет на плечи будущих поколений.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0