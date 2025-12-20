Орбан затроллил ЕС роликом с песней из «Охотников за приведениями»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал ролик с песней из фантастического фильма «Охотники за приведениями» с любопытным видеорядом. Запись распространил Телеграм-канал «Топор live».
Когда в композиции звучат слова «Если творится что-то странное по соседству с тобой» и «Если это что-то непонятное и выглядит нехорошо», на кадрах появляются глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц. При этом когда речь заходит об охотниках за приведениями на видео появляются сам Орбан, глава фракции «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен, а также премьер-министры Чехии и Бельгии Андрей Бабиш и Барт де Вевер.
Ранее глава венгерского правительства раскритиковал европейских политиков за попытку оформить «репарационный кредит» Украине. Орбан выразил уверенность, что долговое бремя ляжет на плечи будущих поколений.
