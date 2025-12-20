Достижения.рф

В Эквадоре арестовали подозреваемых в убийстве экс‑футболиста Марио Пинейды

Фото: iStock/Chalabala

Эквадорские правоохранители задержали двух человек по делу об убийстве бывшего игрока национальной сборной Марио Пинейды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные местной прокуратуры.



Трагедия произошла в районе Саманес (северная часть Гуаякиля). Пинейда, его мать и ещё одна женщина находились возле магазина, когда двое вооружённых мужчин открыли по ним стрельбу. Преступники скрылись с места происшествия на мотоциклах.

В результате нападения футболист и одна из женщин погибли на месте. Мать спортсмена госпитализировали с ранениями.
Задержанные уже предстали перед судом, который принял решение о их заключении под стражу на период следствия. По данным правоохранителей, один из подозреваемых, вероятно, отслеживал местонахождение жертв, а второй использовал свой банковский счёт для финансовых операций, связанных с преступлением.

Расследование продлится 30 дней. В случае признания вины фигурантам дела грозит до 30 лет тюремного заключения.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0