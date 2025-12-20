В Эквадоре арестовали подозреваемых в убийстве экс‑футболиста Марио Пинейды
Эквадорские правоохранители задержали двух человек по делу об убийстве бывшего игрока национальной сборной Марио Пинейды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные местной прокуратуры.
Трагедия произошла в районе Саманес (северная часть Гуаякиля). Пинейда, его мать и ещё одна женщина находились возле магазина, когда двое вооружённых мужчин открыли по ним стрельбу. Преступники скрылись с места происшествия на мотоциклах.
В результате нападения футболист и одна из женщин погибли на месте. Мать спортсмена госпитализировали с ранениями.
Задержанные уже предстали перед судом, который принял решение о их заключении под стражу на период следствия. По данным правоохранителей, один из подозреваемых, вероятно, отслеживал местонахождение жертв, а второй использовал свой банковский счёт для финансовых операций, связанных с преступлением.
Расследование продлится 30 дней. В случае признания вины фигурантам дела грозит до 30 лет тюремного заключения.
