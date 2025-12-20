В Эквадоре арестовали подозреваемых в убийстве экс‑футболиста Марио Пинейды

20 декабря 2025, 03:48

Фото: iStock/Chalabala

Эквадорские правоохранители задержали двух человек по делу об убийстве бывшего игрока национальной сборной Марио Пинейды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные местной прокуратуры.