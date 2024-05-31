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Госдеп США намерен создать фонд для противодействия России в Африке.
Ведомство запросило у американского конгресса финансирование на эти цели в размере $58,8 млрд.
Как передаёт RT, новый фонд будет «повышать устойчивость к связанной с Кремлём дезинформации, а также усиливать институциональную устойчивость, укреплять гражданское общество и совершенствовать избирательные системы и процессы в странах Африки».
Ранее сообщалось, что Вашингтон наложил строгие рамки для использования американского оружия в приграничной зоне Харьковской области. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, The Wall Street Journal уточнили, что это делается для того, чтобы избежать эскалации конфликта и возможности прямого столкновения между США и РФ.
Ранее член палаты представителей Марджори Тейлор Грин написала в социальной сети X, что американский лидер Джо Байден «не только страдает деменцией», он «ещё и сумасшедший».
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Тейлор Грин: Байден не только страдает деменцией, он ещё и сумасшедший
Как передаёт RT, новый фонд будет «повышать устойчивость к связанной с Кремлём дезинформации, а также усиливать институциональную устойчивость, укреплять гражданское общество и совершенствовать избирательные системы и процессы в странах Африки».
Ранее сообщалось, что Вашингтон наложил строгие рамки для использования американского оружия в приграничной зоне Харьковской области. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, The Wall Street Journal уточнили, что это делается для того, чтобы избежать эскалации конфликта и возможности прямого столкновения между США и РФ.
Ранее член палаты представителей Марджори Тейлор Грин написала в социальной сети X, что американский лидер Джо Байден «не только страдает деменцией», он «ещё и сумасшедший».
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Мелисса Тимофеева